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“Bizim, devletimize borcumuz yok”

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“Bizim, devletimize borcumuz yok”
“Bizim, devletimize borcumuz yok”

Ercan Havalimanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği açıklama yaptı.

Şirketin yükümlü olduğu vergileri tam ve zamanında ödediği, bu kapsamda, 2017 yılından bu yana 193 milyon 970 bin 500 Euro ödeme yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Bizim, devletimize borcumuz yok. Tüm yükümlülüklerimizi zamanında yerine getiriyoruz. Anlaşamadığımız bir konu var. Bu konuyu, maliyeciler ve hukukçular inceliyor. Verilen karar ne ise uyacağız” denildi.

Açıklamada, yasadan kaynaklanan boşluk nedeniyle bazı hava taşıyıcılarının düzenli ödeme yapmadığı belirtilerek, buna rağmen tahsil edilemeyen gelirin ciro payını ödemek suretiyle şirketin mağdur edildiği belirtildi.

Zararda olan bir işletmenin devlete önemli miktarda para kazandıran bir işletme haline getirildiğine vurgulanan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın yeni terminal inşaatını bitirme gayretinin devam ettiği de ifade edildi.

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