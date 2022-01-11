  • BIST 2.046,03
  • Altın 800.00295
  • Dolar 13.7992
  • Euro 15.7072
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

‘Bizim Ev’in yıldızı Bob Saget hayatını kaybetti

»
ABD’de, 1987-1995 yıllarında ABC’de yayınlanan sitcom ‘Full House’daki rolüyle akıllarda yer eden komedyen ve oyuncu Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti.
‘Bizim Ev’in yıldızı Bob Saget hayatını kaybetti

Dizide üç kız çocuk babası ‘Danny Tanner’ı canlandıran ABD’li oyuncu, stand up turnesi için gittiği Florida eyaletinin Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulundu. Kentin bağlı olduğu Orange County polis birimi, Saget’in henüz ölüm nedeninin belli olmadığını ancak şüpheli bir durum ya da uyuşturucu kullanımına işaret eden bir durum ve buldu da olmadığını duyurdu.

 

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin otele gittiği ve ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz şekilde bulduğu belirtildi.

Saget evli ve üç çocuk babasıydı.

Türkiye’de ‘Bizim Ev’ adıyla ekranlara gelen dizinin başrolündeki Saget, devamı niteliğindeki, 2016-2020 yılları arasında çevrimiçi dizi platformunda yayınlanan Fuller House’da da rol almıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Piyanist-Besteci Arman Ratip’in “Aşk Melodileri Iı” Cd’si İstanbul’da Yayımlandı07 Ocak 2022 Cuma 16:08
  • Kıbrıs'ın ilk yerel komedi filmi “Oh Mis Gibi” yakında beyaz perdede izleyiciyle buluşacak06 Ocak 2022 Perşembe 12:03
  • Kim Kardashian Kıskançlık Krizine Girdi, Miley Cyrus’u Takipten Çıkardı05 Ocak 2022 Çarşamba 23:58
  • Harry Potter Yazarı Bu Defa Da Antisemitizmle Suçlanıyor05 Ocak 2022 Çarşamba 23:24
  • Kleopatra’nın Niyeti Neydi?   Adlı Sergi ARUCAD Art Space’te Sanatseverlerle Buluşuyor!05 Ocak 2022 Çarşamba 19:35
  • “Kleopatra’nın Niyeti Neydi?” Sergisi Perşembe Ziyarete Açılacak04 Ocak 2022 Salı 18:35
  • İskele Belediye Tiyatrosu, “Kapı Çalıyor” adlı oyunu sahneye koymaya hazırlanıyor04 Ocak 2022 Salı 14:45
  • Çin'de Heyecanlandıran Antik Mezar Keşfi03 Ocak 2022 Pazartesi 23:51
  • Kamran Aziz’in Hayatı Belgesel Oluyor03 Ocak 2022 Pazartesi 17:31
  • “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” devam ediyor03 Ocak 2022 Pazartesi 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti