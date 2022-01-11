‘Bizim Ev’in yıldızı Bob Saget hayatını kaybetti

Dizide üç kız çocuk babası ‘Danny Tanner’ı canlandıran ABD’li oyuncu, stand up turnesi için gittiği Florida eyaletinin Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulundu. Kentin bağlı olduğu Orange County polis birimi, Saget’in henüz ölüm nedeninin belli olmadığını ancak şüpheli bir durum ya da uyuşturucu kullanımına işaret eden bir durum ve buldu da olmadığını duyurdu.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekiplerinin otele gittiği ve ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz şekilde bulduğu belirtildi.

Saget evli ve üç çocuk babasıydı.

Türkiye’de ‘Bizim Ev’ adıyla ekranlara gelen dizinin başrolündeki Saget, devamı niteliğindeki, 2016-2020 yılları arasında çevrimiçi dizi platformunda yayınlanan Fuller House’da da rol almıştı.