“Bizim Serdar” diye halk  beni benimsedi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş ile seçimlere günler kala samimi bir sohbet gerçekleştirdik.

Taner Ulutaş sordu bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş samimiyetle yanıtladı.

DETAY ÖZEL HABER

DETAY: Sayın Serdar Denktaş, daha önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmayacağınızı açıklamıştınız. Pandemiden sonra fikrinizi ne değiştirdi? Neden aday oldunuz?

Serdar Denktaş: Adaylığımı açıkladığım zamandan bu kadar süre geçtikten sonra ‘Neden aday oldum’ değil de ‘Ne için aday oldum?’ u konuşmak sanırım daha önemli. O günden bugüne zaten değişen çok bir şey yok. İnsanımız başını kaldırıp adaylara şöyle bir baktığında zaten neden aday olduğumu herkes anlamıştır. Aslında bu ülkenin nasıl yönetildiğine bakıldığında bu sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkıyor.

DETAY: Kıbrıs meselesinin çözümünde nasıl bir açılım yapmayı düşünüyorsunuz?

Serdar Denktaş: Kıbrıs meselesi BM parametrelerine bağlı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde 50 yılını harcadı. Tartışmadığımız hiçbir noktası yok. Ve iki kez bu yönde yapılan girişimler Rum toplumu tarafından reddedildi. Bu yolda artık çaba sarfetmeye, ‘Rum tarafını da ikna etmeliyiz’ yaklaşımıyla bir olayın üstüne yürümenin gereği yoktur diye düşünüyorum. Ve bunun bir zaman kaybı olacağına inanıyorum. Önce Anastasiades ile karşılıklı, BM gözetiminde olmaksızın kendisinin ortaya attığı iki toplumlu iki kesimli dezenterilize federasyon yaklaşımını irdelememiz gerekecek. Ortaya attı, geri çekti… Ancak kendisinin ortaya attığı bir şeydir. Bunu bir görmemiz lazımdır. Bir ray değişikliğine geçebilir miyiz? Ucu açık bir şekilde değil ama ufku açık bir şekilde masada karşılıklı oturup görüşmek ve düşünmek lazımdır. Anastasiades’e yıllardan beri verilen ‘Biz çözüme mahkumuz’ hissiyatını ortadan kaldıracak alternatiflerimizin var olduğunu hissettirecek bir yaklaşımla konuşacağız. Ve mutlak suretle bugün var olan kısır döngüden başka önü açık bir raya geçmeyi sağlayacağız.

DETAY: Türkiye ile ilişkileri nasıl yürütmeyi düşünüyorsunuz?

Serdar Denktaş: Türkiye ile ilişkilerde ne kavga ederek ne de her söylenene evet diyerek yürütülemez. Kıbrıs konusu ile ilgili yanlış gördüğümüz bir şey varsa bunu konuşmak, karşılıklı ikna mekanizmasını çalıştırmak, eğer biz haksızsak yanlış düşünüyorsak bu yanlıştan geri adım atmak, ancak haklıysak bu haklı olduğumuz konuda direnmek ve karşı tarafı ikna etmek son derece önemli. İnanıyorum ki biz nasıl ki Türkiye halkının iradesine saygı duyarak yolumuza devam etme durumundayız, Türkiye’de aynı şekilde Kıbrıs Türk halkının iradesinin sonucuna saygı duyarak ilişkilerini yürütmek durumundadır. Bizim istediğimiz ‘al-ver, ben vereyim-sen yaparsın’ ilişkisi dışında eski güçlü bağlarımızı yeniden ortaya koymak, aynı ulusun parçaları olarak müştereken hedefimizi belirlemek ve o doğrultuda hareket etmektir.

DETAY: Seçmenler neden sizi tercih etsin?

Serdar Denktaş: Siyasette 30 yıllık bir geçmişim var. Bu süre içerisinde kimsenin rozetine bakmadım. Kimseyi rozeti ile bir ayrıma tabi tutmadım. Hiç kimseye vatandaştır, değildir, ırkı şudur budur, kökeni şurasıdır yaklaşımında bulunmadım. Haklı ise yardımcı olmaya çalıştım. Haksız ise de direk olarak oyalamadan bunu yapamayacağımı söyledim. Şimdi insanlar geçmişte taleplerini reddetmiş olsam bile ‘En azından bizi oyalamadın. Bizimle gerçeği konuştun’ diyerek yanımda yer alıyor. Bu benim için hem sevindirici hem de onur verici. Çünkü insanlarımız biliyor ki, Cumhurbaşkanlığı’na seçildiğim günden itibaren halkın tümünü kucaklayan, sorun varsa bu sorunun etrafından dolaşmak gerekiyorsa etrafında dolaşan ama mutlaka çözen, insanlarımız arasında partisel, fikirsel ayrım yapmayan ve devlete inanan bir aday var. Tercihlerini bu nedenle benden yana yapıyorlar.

DETAY : Neredeyse sağdaki tüm adaylar Denktaş ismini kullanırken siz neden SERDAR ismini kullanıyorsunuz?

Serdar Denktaş: Çünkü ben bir Denktaş’ım. Onu Kıbrıs Türklerinin Lideri olarak ayrı bir yere konumlandırmıştım. Böyle liderler 100-150 yılda bir halklara nasip olur. Onu yukarda bir yere koyarak benim üzerimden ona saldırılmasını engellemek istedim. Bunu engellemeyi başardım. Ancak onun adını, onun söylediklerini, onun görüntülerini başka adayların da kullanmasına bakarak gülümsüyorum. Çünkü bir şeyin orjinali var ise şayet taklitlerine kimse itibar etmez. Bunu anlayacaklar bu arkadaşlar. Denktaş’ın söylediklerini ezberlemek, Denktaş’ın yaklaşımlarını anlamadan sadece videolarını reklam yapmak sizin Denktaş’ın ne karar verdiğini ve neden hangi kararları verdiğini anlamanıza yetmiyor. O evin içinde doğdum. Gözlemledim, dinledim hangi kararı neden aldığını zaman zaman sorguladım ve cevabını aldım. Denktaş’ın davranışını, duruşunu, tavrını ve kararları neden aldığını içten biliyorum. Serdar ismi bu nedenle ortaya çıktı. Belki de ilk kez seçimde bir aday ön ismi ile ortaya çıkıyor. Bu da önemli bir değişikliktir. Esas mesele, Denktaş’ın Denktaş olarak korunmasını sağlamaktır. Seçim için onu kullanmak değil. Onu anlayıp onun gibi davranabilmektir önemli olan. Bir Denktaş olarak bunu yapabileceğime herhalde insanlar yürekten inanmaktadır.

DETAY: Adaylığınız açıkladıktan sonra halktan ne gibi tepkiler aldınız?

Serdar Denktaş: Şu ana kadar olumsuz hiçbir tepki ortaya çıkmadı. Kimisi ‘Denktaş’ımızın emanetisin’ diyerek, kimisi bizi oyalamadın gerçekleri söyledin diyerek, kimisi bize şu konuda yardımcı oldun diyerek, kimisi boyun eğmediğim ve kavga etmediğim, kimisi de Türkiye’ye Anadolu’ya bağlı olduğumu bildiği için olumlu tepkiler vermektedir. Kendimi bir Kıbrıslı Türk olarak addediyor olmamla birlikte ‘Bizim Serdar’ diye insanların benimsediklerini görüyorum. Özellikle genç bir kitlenin de yanımda olduğunu gözlemliyorum.

DETAY: Seçimde ikinci tura kalacağınızı düşünüyor musunuz?

Serdar Denktaş: İkinci tura kalacağımı düşünmüyor, ikinci tura kalacağımı görüyorum. Adaylığımı açıkladığım günden itibaren çok rahatlamış ve ‘gönül rahatlığı ile oy verebilirim’ diyen bir kitle, gizli bir güç ortada duruyor. Bu insanlara gizli güç diyorum. Çünkü insanlarımız baskı ve tehdit görebiliyor. Çünkü bunca zaman sonra sadece hükümet kanadından değil başka yerlerden de baskıları maalesef yaşıyor inanımız. Bu duruma bizi düşürenler utanmalı. Biz bütün bu baskılara rağmen bu gizli gücün sandığa çok olumlu yansıyacağını biliyoruz. O nedenle ikinci tura kalacağımı görüyorum.

DETAY: Seçilmeniz halinde hükümet, siyasi partiler ve sivil toplumla ilişkileriniz nasıl olacak?

Serdar Denktaş: 30 yıldır siyasi partiler ve sivil toplumla ilişkilerim nasıl olduysa aynen devam edecek. Çok tartışacağız ancak kucaklaşmayı da başaracağız. Daha iyiye daha güzele doğru birlikte kol kola yürümeye devam edeceğiz.