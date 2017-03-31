 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.970
  • Altın 145,959
  • Dolar 3,6425
  • Euro 3,8893
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

“Bizim sistemimizde yürütme yetkisi hükümetindir"

» »
“Bizim sistemimizde yürütme yetkisi hükümetindir"
Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, YÖDAK konusuna değinerek, Cumhurbaşkanı Akıncı'yla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Ferda Ekinci’nin Kanal T’de sunduğu Haber Kritik isimli programa konuk olan Bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile hükümet üyeleri arasında tartışılan YÖDAK konusunu değerlendirdi.

Dinçyürek, “bizim sistemimizde yürütme yetkisi hükümetindir. Yürütmeyi hükümetin dışında Cumhurbaşkanı’nın yaptığı başka bir şey var mı? Akıncı’nın elinden bir yetki alınmadı. Gelsin Bakanlar Kurulu’na başkanlık yapsın.” İfadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Denktaş 1 hafta süre istedi31 Mart 2017 Cuma 15:40
  • Yurdaer Okur bugün Lefkoşa Kaza mahkemesine çıkartıldı31 Mart 2017 Cuma 15:38
  • 2 kız çocuğundan haber alınamıyor...31 Mart 2017 Cuma 14:25
  • Elinizde bu seri numaraları ile başlayan banknot varsa dikkat!31 Mart 2017 Cuma 14:18
  • 60 yaşında kendi canına kıydı...31 Mart 2017 Cuma 14:12
  • Bu bölgelere 4 saat elektrik verilemeyecek31 Mart 2017 Cuma 14:10
  • KSP Gençlik Birimi Sekreterliği’ne Özdoğal getirildi31 Mart 2017 Cuma 13:57
  • Arşivlerde iş birliği yapılıyor31 Mart 2017 Cuma 13:55
  • Oya Göz'ün cezası belirlendi!31 Mart 2017 Cuma 12:21
  • Bakan Sucuoğlu, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı kabul etti31 Mart 2017 Cuma 12:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti