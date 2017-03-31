Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek, YÖDAK konusuna değinerek, Cumhurbaşkanı Akıncı'yla ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Ferda Ekinci’nin Kanal T’de sunduğu Haber Kritik isimli programa konuk olan Bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile hükümet üyeleri arasında tartışılan YÖDAK konusunu değerlendirdi.

Dinçyürek, “bizim sistemimizde yürütme yetkisi hükümetindir. Yürütmeyi hükümetin dışında Cumhurbaşkanı’nın yaptığı başka bir şey var mı? Akıncı’nın elinden bir yetki alınmadı. Gelsin Bakanlar Kurulu’na başkanlık yapsın.” İfadelerini kullandı.