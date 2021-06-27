  • BIST 1.392
  • Altın 502,080
  • Dolar 8,7510
  • Euro 10,4450
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAO ülkede kapalı alanda maske takma zorunluğu geri geldi!

Bizimkiler dizisinin 'Cemil'i, sanatçı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti

»
Türk televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi.
Bizimkiler dizisinin 'Cemil'i, sanatçı Uğurtan Sayıner hayatını kaybetti

Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı bugün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi.

Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti.

Uğurtan Sayıner kimdir?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.

Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Uğurtan Sayıner, Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler gibi dizi film ve filmlerde rol almıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şeyma Subaşı acı haberi sosyal medyadan duyurdu! Bebeğini kaybetti24 Haziran 2021 Perşembe 09:27
  • 1. Müzikal ve Müzikli Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması Sonuçlandı23 Haziran 2021 Çarşamba 11:35
  • Ali Nesim Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu23 Haziran 2021 Çarşamba 11:05
  • “Zehir” Filminin Galası Yarın Akşam Yapılıyor21 Haziran 2021 Pazartesi 17:01
  • 2020-2021 Ali Nesim Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buluyor21 Haziran 2021 Pazartesi 14:57
  • “GOMMAS- Eğitim Hakkı İçin Yardımlaşma Grubu” İhtiyaçlı Öğrenciler Yararına Sergi Düzenliyor21 Haziran 2021 Pazartesi 14:24
  • Muhtaroğlu’nun “Ekonomik ve Sosyal Manzara” İsimli Kitabı Yayımlandı21 Haziran 2021 Pazartesi 14:18
  • Neşe Yaşın’ın “KAR UYKUSU” Kitabı Salı Günü Tanıtılıyor20 Haziran 2021 Pazar 11:01
  • Sibel Tatar: Turizm Ülkesi Olarak Müze Sayımızın Artmasını Sağlamalıyız18 Haziran 2021 Cuma 21:25
  • “Hayatın Gerçekleri” sergisi açılıyor18 Haziran 2021 Cuma 10:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti