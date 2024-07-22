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Bizleri bağrınıza bastığınız ve her daim yanımızda olduğunuz için sizlere minnettarız.”

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Türkiye’de ana muhalefet CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Biz Türkiye olarak içimizde her kavgayı yapalım, Kıbrıs meselesinde, Azerbaycan meselesinde bir olmak zorundayız.” dedi.
Bizleri bağrınıza bastığınız ve her daim yanımızda olduğunuz için sizlere minnettarız.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’de Sözcü TV’de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özel, kişilerin eleştirilebileceğini ama kurumların yıpratılmaması gerektiğini, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl töreninde önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa bir hal hatır sorduğunu daha sonra kendisinin de onun hatırını sorduğunu dile getirerek, “Biz Türkiye olarak içimizde her kavgayı yapalım, Kıbrıs meselesinde, Azerbaycan meselesinde bir olmak zorundayız.” dedi.

“Değerlendirmeyi Dışişleri Bakanlığına bırakıyorum”

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl töreninde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun kendisini karşılamamasına ilişkin Özel, şöyle konuştu:

“Ülkemizde bir protokol var. Ben Türkiye’de protokolde üçüncü sıradayım, beni karışılama görevleri arasında ve dünyanın neresine gidilirse gidilsin ana muhalefet liderini, büyükelçiler havalimanlarında karşılıyor. Gelemezse elçilikten biri gelir. Hiç kimse yoksa çaycı gelse başımızın üstünde yeri vardır çünkü Türkiye Cumhuriyeti’ni karşılıyordur. Biz Kıbrıs’a gittik ve bu ikinci gidişim, kendisi yok. Sen görev olarak orada bulunmak zorundasın. Kendin gelmezsen birini yolla. Biz yaşadığımız rahatsızlığı Dışişleri’ne bildireceğiz. Gereğini yapmak da Dışişleri’ne kalmış. Değerlendirmeyi Dışişleri Bakanlığına bırakıyorum.”

 

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