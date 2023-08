" Bizleri etkileyecek herhangi bir olumsuzluk karşısında en sert şekilde mücadele edeceğiz"

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği Yönetim Kurulu, Pile’de yaşanan gerginlikleri yakından takip ettiklerini belirterek resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Dernekten yapılan açıklamada “Gerginlikler nedeniyle sınır geçiş noktalarında bizleri etkileyecek herhangi bir olumsuzluk karşısında, bu duruma sebep olacak hangi makam olursa olsun en sert şekilde hep birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.

Dernek yönetiminin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Pile bölgesinde yol yapım projesi nedeni ile KKTC ve BM makamları arasında yaşanan gerginliğin doğurabileceği olumsuzlukları sizler gibi biz Dernek yönetim Kurulu olarak da yakından takip etmekteyiz. Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan biz emekçi kesimin yaşanan gerginlikler nedeni ile sınır geçiş noktalarında bizleri etkileyecek herhangi bir olumsuzluk karşısında, bu duruma sebep olacak hangi MAKAM olursa olsun en sert şekilde hep birlikte mücadeleyi sürdürmeye tüm emekçi arkadaşlarımızın hazır olduğundan kuşkumuz olmamakla birlikte süreci an be an tüm bölgelerdeki ekip arkadaşlarımız ile takip ettiğimizi bilmenizi isteriz”.