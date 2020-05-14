BJK’de sekiz kişide koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına dün ikinci defa yaptığı koronavirüs testinde, sekiz kişide virüs tespit edildi.

BJK sağlık danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, “Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır” dedi.

Kulübün resmi sitesi bjk.com.tr’de yer alan açıklamada virüsün futbolcularda mı yoksa tesis çalışanlarında mı tespit edildiğine dair bir bilgi yer almadı.