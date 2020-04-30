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BKP 1 Mayıs’ı kutladı

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “işçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ı” kutladı.
BKP 1 Mayıs’ı kutladı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “işçi ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'ı” kutladı.

İzcan yazılı açıklamasında, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeni ile bu yıl meydanlarda olamasalar da 1 Mayıs’ın, işçi sınıfının her türlü sömürüye, baskıya karşı direniş ve mücadelesini simgelediğini vurguladı.

İzcan, “İçinden geçtiğimiz süreçte toplum sağlığını korumak için tüm imkansızlıklara rağmen canla başla çalışan tüm sağlık emekçilerine teşekkürü bir borç biliriz” diyerek, kapitalizmin her türlü saldırısına karşı direnen, tüm dünya işçi sınıfını ve tüm ezilen halkların şanlı mücadelesini selamladıklarını, uluslararası işçi sınıfı ve ezilen halklar ile dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Kıbrıs'ta barış ve sosyalizm için canlarını feda eden işçi sınıfı önderlerini saygı ile andıklarını belirten İzzet İzcan, “Derviş Ali Kavazoğlu, Kostas Mişaulis, Fazıl Önder ve daha nice işçi sınıfı öncüsü yoldaşımızı katledenler mücadelemizi geriletmeyi başaramamışladır. Mücadelemiz güçlenerek devam etmektedir” dedi.

“Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, tüm Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak ve sosyalizm bayrağını açmak temel amacımızdır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Yaşasın 1 Mayıs” ifadesini kullandı.

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