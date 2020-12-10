BKP 10 Aralık İnsan Hakları Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Birleşik Kıbrıs Partisi İzzet İzcan, başta yaşam hakkı olmak üzere, kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan ülkeye ve tüm insanlara sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Birleşik Kıbrıs Partisi İzzet İzcan, başta yaşam hakkı olmak üzere, kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan ülkeye ve tüm insanlara sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İzcan mesajında dünyada ve Kıbrıs’ta, İnsan Hakları Günü olarak kutlanan günde sayısız insan hakları ihlalleri yaşandığını belirterek, “Dünya geçmişe göre çok daha güvensiz, acımasız bir yer olmuştur” dedi.

Dünyayı parselleyen emperyalist güçlerin, bölgesel savaşlar çıkartarak soykırımlara sebep olduğunu belirten İzzet İzcan, “Kâr hırsıyla yanan çok uluslu tekeller ve onları destekleyen otoriter rejimlerin uyguladıkları insan haklarına aykırı politikalar, halkların acı çekmesine neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Kuzey Kıbrıs’taki rejim, insan hakları açısından sınıfta kalmıştır” diyen İzcan, başta çağdaş bir anayasa olmak üzere, demokratikleşme ve sivilleşme alanında yapılacak çok işler olduğunu kaydetti.

Başta yaşam hakkı olmak üzere, kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmadan ülkemize ve tüm insanlara sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten İzzet İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun layık olduğu yere gelmesi için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.