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BKP, 1965 yılında öldürülen Kostas Mişaulis ve Dervişali Kavazoğlu’nu andı

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Partiden verilen bilgiye göre, Lefkoşa ve Dali’de düzenlenen anma etkinliklerine katılan BKP heyeti, demokrasi şehitlerinin mezarlarına çiçek koydu.
BKP, 1965 yılında öldürülen Kostas Mişaulis ve Dervişali Kavazoğlu’nu andı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), 1965 yılında öldürülen Kostas Mişaulis ve Dervişali Kavazoğlu’nu andı.

Partiden verilen bilgiye göre, Lefkoşa ve Dali’de düzenlenen anma etkinliklerine katılan BKP heyeti, demokrasi şehitlerinin mezarlarına çiçek koydu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, basına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kıbrıs halkının kardeşçe ve barış içerisinde yaşaması için mücadele eden Kavazoğlu ve Mişaulis, bugünkü tehlikeyi o zamanlardan görmüş, toplumlararası çatışmayı engellemek için büyük çaba harcamıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortaklık devleti olarak yaşamasını savunan bu iki yurtsever, failleri belli karanlık güçler tarafından katledilerek öldürüldüler. Onlara olan sevgi ve özlemimiz artarak devam ediyor.”

BARIŞ VE KARDEŞLİK YOLUNDA….

İzcan, Kavazoğlu ve Mişaulis’in açtıkları barış ve kardeşlik yolunda karanlıkta yürümeye devam ettiklerini Kıbrıs’ın, Kıbrıs halkına ait olduğunu, yükselerek devam eden mücadelenin, Federal Birleşik Kıbrıs’a ulaşıncaya kadar devam edeceğini söyledi.

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