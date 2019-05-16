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BKP: “Akdeniz’deki doğal gaz aramaları tehlikeli bir noktaya ulaştı”

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BKP: “Akdeniz’deki doğal gaz aramaları tehlikeli bir noktaya ulaştı”
BKP: “Akdeniz’deki doğal gaz aramaları tehlikeli bir noktaya ulaştı”

Akdeniz’de yaşanan son gelişmelerin ve açıklamaların,  işlerin ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğinin en açık göstergesi olduğunu kaydeden Sonüstün, her iki tarafı da soğukkanlı bir şekilde hareket ederek yapıcı davranmaya davet etti.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)  Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Akdeniz’de devam eden doğal  gaz   aramalarının tehlikeli bir noktaya ulaştığını, bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirterek, bu konuda artan tansiyonu azaltacak tedbirlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“Bugün yapılması gereken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in inisiyatifindeki görüşmelerin kaldığı yerden başlamasıdır” diyen Salih Sonüstün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e süreci yeniden başlatma çağrısında bulundu.

“Kıbrıs’ın etrafında bulunan hidrokarbon yatakları Kıbrıs halkına aittir” diyen Sonüstün, “Bu kaynaklardan sağlanacak gelirle, bulunacak antlaşma finanse edilebileceği gibi, iki toplumu yeniden yakınlaştıracak projelere de harcanabilir” ifadelerini kullandı.

“BKP’nin Kıbrıs sorununun Guterres önerileri temelinde çözümünün tek çıkar yol olduğuna” inandığını belirten Sonüstün, tarafları buna uygun hareket etmeye çağırdı.

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