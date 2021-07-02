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BKP, AKEL’in 23. Olağan Kongresine Katıldı

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan ve Genel Sekreter Salih Sonüstün, AKEL’in 23. Kongresine katıldı.
BKP, AKEL’in 23. Olağan Kongresine Katıldı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan ve Genel Sekreter Salih Sonüstün, AKEL’in 23. Kongresine katıldı. 

BKP’den verilen bilgiye göre, kongrede konuşma yapan İzcan, kongreyi “en yüksek dayanışma duygularıyla” selamlayarak, “AKEL’in bugüne kadar verdiği mücadele ile Kıbrıs’ın barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip oluğunu” söyledi. 

“Kıbrıs halkının 1950’lerden bu yana acı ve ıstırap çektiğine” dikkat çeken İzcan, “Bugün önümüzde duran en acil görev, Kıbrıs’ı BM kararları temelinde birleştirmektir. Gelinen aşamada mümkün olan, en iyi çözüm federasyondur. Bunun dışında arayışlara girmek, bizleri yeni maceralara taşıyacaktır” dedi. 

“Biz tercihimizi Federal Birleşik Kıbrıs’tan yana yaptık ve bunun için de yoldaşlarımızla ortak vatan mücadelesi vermeye devam edeceğiz” diyen İzcan, Birleşik Kıbrıs Partisi adına kongreye başarılar diledi. 

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