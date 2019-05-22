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BKP, AP seçimlerinde AKEL’i destekleme kararı aldı

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Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, parti olarak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek’in de aday listesinde bulunduğu Güney Kıbrıs’tan Emekçi Halkın İlerici Partisi’ni (AKEL) destekleyeceklerini açıkladı.
BKP, AP seçimlerinde AKEL’i destekleme kararı aldı

BKP Genel Başkanı İzcan, düzenlediği basın toplantısında,  BKP Parti Meclisi’nin, BKP’nin de mensubu olduğu Avrupa Sol Partisi üyesi olan AKEL’i destekleme kararı aldığını ifade etti.

 

BKP’nin Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerinde oy kullanması ve bunu yaparken de AKEL’e destek vermesi gerektiğine inanan bir parti olduğunu ifade eden İzcan, bunun birinci nedeninin, AKEL listesindeki adayların birleşik bir Kıbrıs’a inanlardan oluşan bir liste olması olduğunu kaydetti.

 

İzcan, Kıbrıslı Türklerin sandığa gidip oy kullanmasıyla çözüm karşıtlarına da cevap vermiş olacaklarını ifade etti.

 

BKP’nin ortak vatan ilkesine bağlı bir parti olduğunu da kaydeden İzcan, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağı ve Avrupa Birliği vatandaşı olduğuna işaret ederek “Bunlardan doğan haklarımızı savunmalıyız” dedi.

 

Kuzey Kıbrıs’taki mevcut yapının Kuzey Kıbrıs’ı uluslararası hukuk dışına yittiğini ve Kıbrıslı Türkleri yok olma noktasına getirdiğini savunan İzcan, Kıbrıslı Türklerin “biz de varız” mesajını verebilmesi için Avrupa Parlamentosu’na bir Kıbrıslı Türk’ün girmesi gerektiğini belirtti.

 

İçinde bulunulan durumun “kader” olmadığını bunun kabul edilmemesi gerektiğini kaydeden İzcan, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakerelere 2017’de kaldığı yerden devam edilmesi gerektiğini de söyledi.

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