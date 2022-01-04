BKP Başkanı İzcan Mustafa Hami İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Dr. Mustafa Hami’nin vefatı ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

İzcan mesajında, “Kıbrıs Türk demokrasi yaşamında önemli bir yeri olan Dr. Mustafa Hami’nin, aramızdan ayrılması hepimizi derin üzüntüye boğmuştur” dedi.

Yeni Kıbrıs Partisi yöneticiliği de yapan Dr. Mustafa Hami’nin yokluğunun toplum için önemli bir kayıp olduğunu dile getiren İzzet İzcan, “Kıbrıs’ta iki toplumun yakınlaşması, federal birleşik Kıbrıs’a ulaşması ve Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğinin korunmasına yaptığı katkılar unutulmayacaktır” dedi.