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BKP: "CAS çalışanlarının sokağa atılmasının sorumlusu, başta UBP olmak üzere geçmiş hükümetlerdir"

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Emekçilerin, ekmek parası için eylem yapmalarının en temel hakları olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, esas suçlunun sorunları çözemeyen iktidarlar olduğunu vurguladı.
BKP: "CAS çalışanlarının sokağa atılmasının sorumlusu, başta UBP olmak üzere geçmiş hükümetlerdir"

“Üç tane fazla oy için, emekçileri batmış şirketlere 50 kişilik gruplar halinde istihdam edenler, bugünkü trajedinin mimarlarıdır” diyen İzzet İzcan, “Bu iki yüzlü siyasilerin, açlık grevlerini ziyaret edip destek belirtmeleri, kuzey Kıbrıs’taki çıkar üstüne inşa edilen politikaların iflasıdır” dedi.

ESAS SUÇLU, SORUNLARI ÇÖZEMEYEN İKTİDARLARDIR

Emekçilerin, ekmek parası için eylem yapmalarının en temel hakları olduğunu dile getiren BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, esas suçlunun sorunları çözemeyen iktidarlar olduğunu vurguladı.

133 kişinin tümünün devlette istihdam edilerek sorunun çözülmesinin mümkün olmadığını herkesin anlaması gerektiğini belirten İzzet İzcan, “Buna alternatif çözümler üretmek, 4’lü koalisyon hükümetinin görevidir” dedi.

EMEK, ÜRETİM VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAK, BKP’NİN GÖREVİDİR

Kuzey Kıbrıs’ta uygulamaya konulan özelleştirme politikalarının, yeni sorunlar yaratmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan İzzet İzcan, “Neo-Liberal özelleştirmeci politikalara karşı çıkarak, emek, üretim ve demokrasiyi sahiplenmek BKP’nin öncelikli görevidir” dedi.

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