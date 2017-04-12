BKP: “Devlet Laboratuvarı yangınında ihmali olanlar yargılanmalı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), yanan Devlet Laboratuvarı’nda ihmali olan yetkililerin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

BKP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ahmet İşbeceren, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Kimya Laboratuvarı’ndaki yangınla ilgili eski ve şimdiki Sağlık Bakanlarının açıklamalarına işaret ederek, karşılıklı suçlama içeren bu açıklamaları ibretle takip ettiklerini belirtti.

Eski Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gulle ile şimdiki Sağlık Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarını anımsatan İşbeceren, şöyle devam etti:

“Yaptıklarının hesabını topluma vermelidirler. Dr. Ahmet Gulle’nin Sağlık Bakanı olduğu dönemde Devlet Laboratuvarı’ndan Sağlık Bakanlığı’na ‘Elektrik sistemimizde problem var’ şeklinde yazı gönderilmesine rağmen hiçbir şey yapılmaması affedilmez bir hata ve ihmaldir. Yetkililerin yargı önünde hesap vermesi gerekir. Halkın sağlığını doğrudan etkileyen uyuşturucu ve gıda tahlillerinin yapılamaz olması kabul edilemez”

İşbeceren, UBP-DP hükümetini derhal tedbir almaya çağırdı.