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BKP, ELAM'ı kınadı!

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, nerden ve kimden gelirse gelsin her türlü faşizan ve ırkçı eyleme karşı çıkmaya devam edeceğini kaydetti ve Birleşik Federal Kıbrıs’ın, tek çıkar yol olduğunu vurguladı.
BKP, ELAM'ı kınadı!

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, nerden ve kimden gelirse gelsin her türlü faşizan ve ırkçı eyleme karşı çıkmaya devam edeceğini kaydetti ve Birleşik Federal Kıbrıs’ın, tek çıkar yol olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs’ta, KKTC bayrağını yakan Rum faşist ELAM örgütünün, kendinden bekleneni yaptığını, dünyadaki bütün faşist örgütlerin birbirlerinden farkları olmadığını belirten İzcan, faşizme ve faşistlerin tümüne karşı olduklarını açıkladı.

İzcan, yazılı açıklamasında, milliyetçilik ve fanatizmin tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu vurguladı ve “Ulusal semboller üzerinden, karşı toplumu tahrik edip provokasyon yapmak, ülkemiz üzerinde emelleri olan emperyalist güçlere hizmet eder” dedi.  

“Kıbrıs’ın Kuzeyinde de geçmişte Türk faşistler tarafından bayrak yakma ve ırkçı eylemler gerçekleştirildiğini” ileri süren İzcan, “Yaşananlar karşısında suskun kalan ve faşistlerin arkasını sıvazlayanların, bugün aslan kesilmesi kabul edilemez” şeklinde devam etti.

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