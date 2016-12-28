 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.246
  • Altın 129,816
  • Dolar 3,5475
  • Euro 3,6877
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKATürkiye ile Rusya ateşkes planı önerisinde anlaştı

BKP, EMEK-İŞ Sendikası’na destek belirtti

» »
BKP, EMEK-İŞ Sendikası’na destek belirtti
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) “Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı Emek-İş Sendikası’na üye olup toplu iş sözleşmesi talep eden ve işten atılan emekçilere” destek belirtti.

Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, “Bu çağda sendikaya üye olup toplu iş sözleşmesi talep etti diye emekçilerin işten atılması kabul edilemez” dedi.

“Hükümet ve CAS Yönetim Kurulu bin bir baskı ile çalışanları yıldırmaya çalışıyor, zorla bağlı bulundukları sendikadan istifa ettirmeye yönelik tehdit ve şantaj siyaseti uyguluyor” diyen Sonüstün, yapılanların ILO Sözleşmeleri ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne aykırı olduğunu söyledi.

Sonüstün, “DEV-İŞ’e bağlı Emek-İş Sendikası çıktığı bu yolda yalnız değildir” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Taçoy: Mecliste ajan mı var?28 Aralık 2016 Çarşamba 10:25
  • 19 yaşındaki genç kız 5 gündür kayıp!28 Aralık 2016 Çarşamba 10:20
  • “Hükümet faturayı yine vatandaşa kesti”28 Aralık 2016 Çarşamba 10:09
  • 2017'de seyrüsefer tarihe karışıyor28 Aralık 2016 Çarşamba 09:45
  • Alanlı’nın acı günü27 Aralık 2016 Salı 14:52
  • Özgürgün: "Hükümet tıkandıysa seçimse seçim"27 Aralık 2016 Salı 14:46
  • Akıncı: Kıbrıs'ta 2017'de referandum gündeme gelebilir27 Aralık 2016 Salı 14:27
  • YDP KIB-TEK Özelleşmeli27 Aralık 2016 Salı 13:55
  • KTTO'dan döviz uyarısı27 Aralık 2016 Salı 13:53
  • Şener Elcil: "Euro'ya geçerek bölünmüş ekonomi bütünleştirilebilir"27 Aralık 2016 Salı 13:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti