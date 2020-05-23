BKP Genel Başkanı İzcan Bayram Mesajı Yayımladı

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, yayımladığı bayram mesajında, halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayarak barış ve sağlık dolu aydınlık yarınlar diledi.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgının yansımalarının katlanarak arttığı bu dönemde, Kıbrıs Türk toplumunun Ramazan Bayramı’nı büyük ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar ile boğuşarak karşıladığını belirtti.

Çözümsüzlük ve Kıbrıs sorununda belirsizliğin neden olduğu ekonomik, sosyal ve siyasal zorluklara küresel salgının yansımalarının da eklendiğini savunan İzcan, içinden geçilen bu zor dönemde de Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğini koruma mücadelesinde kararlılıkla hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “Tüm yurtseverlerin öncelikli görevi, insanlarımızın kardeşliği temelinde yurdumuzun bütünlüğünü sağlamaktır. Birleşik Kıbrıs Partisi çıktığı yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir” dedi.

İzcan, “Tüm kardeşlerimizin bayramını kutlarken, önümüzdeki bayramların yurdumuz Kıbrıs ve bölge halklarına barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim” ifadesini kullandı.