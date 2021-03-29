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BKP Genel Başkanı İzcan ilhak siyaseti yürütüldüğünü savundu

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye ilhakı hedefleyen siyaset güdüldüğünü savundu.
BKP Genel Başkanı İzcan ilhak siyaseti yürütüldüğünü savundu

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye ilhakı hedefleyen siyaset güdüldüğünü savundu.

İzzet İzcan, Parti’nin basın bürosuna yaptığı yazılı açıklamada, yürütülen “ilhak” siyasetinin  Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini tehdit ettiğini savundu.

Kıbrıs sorununun çözümü konusunda federasyon tezinden, Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin müdahalesi ile vazgeçildiğini savunan İzcan, iki devletli çözüm tezinin toplumu ilhaka hazırlama hedefi taşıdığını, çözümün ancak federal temelde mümkün olduğunu iddia etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a nüfus aktararılarak demografik yapının değiştirildiğini de ileri sürdü.

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