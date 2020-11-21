BKP Genel Başkanı İzcan Özker Özgür’ün Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle Mesaj Yayınladı

Birleşik Kıbrıs Partisi(BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP kurucusu Özker Özgür’ün 15’nci ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

İzzet İzcan, yayınladığı mesajda Özker Özgür’ün Kıbrıs Türk toplumunun karşı karşıya olduğu tehlikeleri önceden görerek uyardığını, kurtuluş için barış, demokrasi ve özgürlüğü işaret ettiğini kaydetti.

İzcan, onu en çok “ davul bizim boynumuzda, tokmak başkasının elinde olmaz” söylemiyle hatırladıklarını belirtti.

BKP’nin Özker Özgür’ün açtığı yolda kararlılıkla ilerleyeceğini, ideallerini yaşatmak için birleşik federal Kıbrıs’a ulaşma mücadelesini sürdüreceklerini belirten İzcan, Özker Özgür için yarın saat 09:30’da kabri başında tören düzenleyeceğini hatırlattı.