BKP Genel Başkanı İzcan: “Statükoyu Kimin Koruduğu Ortaya Çıkmıştır”

İzcan, yaşananların garantörlükle ilişkisi olmadığını savunarak, “Kıbrıs’ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeni bu şekilde korunamaz” dedi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cenevre görüşmelerinde, Kıbrıs Rum tarafının, Mağusa Limanı’nın Avrupa Birliği (AB), Maraş ve Ercan Havalimanı’nın Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde açılması teklifinin reddedilmesini eleştirerek, “Statükoyu kimin koruduğu açıkça ortaya çıkmıştır” dedi.

Partinin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, BKP Genel Başkanı İzcan, “Kıbrıslı Türklerin çıkarları ile Ankara’nın hedeflerinin birbirine zıt olduğu” görüşünü savundu. İzcan, “Ankara’nın bir tek Kıbrıslı Türk kalmasa bile, Kıbrıs bizim elimizde olmalıdır, bölgedeki askeri ve ekonomik çıkarlarımız bunu gerektiriyor anlayışı, bugünkü trajedinin temel kaynağıdır” şeklinde devam etti.

İzcan, yaşananların garantörlükle ilişkisi olmadığını savunarak, “Kıbrıs’ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeni bu şekilde korunamaz” dedi. İzcan, Rusya Federasyonu’nun Cenevre zirvesi sonrası “Garantörler sorunun parçası olmuşlardır” açıklamasını ise “tam yerinde” olarak niteledi.