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BKP Genel Başkanı İzcan, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na eleştiri

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BKP Genel Başkanı İzcan, T.C. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun KKTC halkının bir kesimi için kullandığı ifadeleri eleştirdi.
BKP Genel Başkanı İzcan, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na eleştiri

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki barış yanlısı kesimleri Rumcu diye nitelemesini eleştirerek, kınadıklarını belirtti.

İzzet İzcan, yaptığı açıklamada, Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının, Sünni İslam’a dayalı bir rejim kurma peşinde olduğunu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dahil, kendinden farklı herkese saldırdığını savundu.

AKP’nin Kıbrıs’ta çözüm istemediğini savunan İzcan, AKP’nin Kıbrıs’ın doğal zenginlikleri dahil, her şeyine el koymaya çalıştığını iddia etti.

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