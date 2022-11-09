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BKP Genel Başkanı İzcan’dan federal çözüm yanlılarına birlikte hareket etme çağrısı

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, ülkenin içinde bulunduğu koşullarda, federal çözüm yanlısı kesimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini savundu.
BKP Genel Başkanı İzcan’dan federal çözüm yanlılarına birlikte hareket etme çağrısı

İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin, Kıbrıs Türk toplumunun geleceğiyle ilgili tüm konulara müdahale ettiğini, UBP-DP-YDP hükümetinin taksimci bir siyaset izleyerek, görüşme sürecinin başlamasını engellediğini ileri sürdü.

BKP’nin yaklaşan yerel seçimleri de bu çerçevede değerlendirdiğini belirten İzcan, hükümet partilerinin yerel seçimde de birlikte hareket etmelerinin sağladığını ileri sürdü.

Federal çözümü isteyen kesimlere düşen görevin, kendi aralarında en güçlü ittifakı kurmak olduğunu belirten İzzet İzcan, “ Gün ayrılıkları değil, ortak noktaları öne çıkartarak, barış, demokrasi ve emek mücadelesini yükseltme günüdür “ dedi.

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