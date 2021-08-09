BKP Genel Başkanı İzcan’dan Hükümete Çağrı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümetİ, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda kararlı ve doğru adımlar atmaya çağırdı.

İzzet İzcan yazılı açıklamasında, hükümetin, “elektriğe zam yapmak için kamuoyu yaratmaya yönelik algı operasyonları” yaptığını savundu; Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın başka, Maliye Bakanı’nın başka taban tabana zıt açıklamalar yaparak, hükümette kaos yarattıklarını kaydetti.

İzcan, “Gerçek olan; Elektrik Kurumu’nun ekonomik olarak bataklığa saplandığıdır” ifadesini kullanarak, ekonomik krizin yaşandığı ülkede pandemi koşullarında elektriğe zam yapmanın, küçük esnaf ve emekçilerin iflası, büyük işletmelerin ise kapanması anlamına geldiğini dile getirdi.

Bunun kabul edilmez olduğunu vurgulayan İzcan, Elektrik Kurumu’nun bu şekilde yoluna devam edemeyeceğini, halkın malı olmaktan çıktığını ve masaya yatırılmasının vaktinin geldiğini belirtti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP’nin, kurumun özelleştirilmesine karşı olduğunu, ancak bu şekilde yönetilmesini de onaylamadığını vurguladı.

“Elektrik Kurumu verimli çalıştırılmalı, baştan aşağıya gözden geçirilmeli, ihale adı altında dönen yolsuzluklar son bulmalı, yeni yatırımların önü açılırken, alternatif temiz enerji kaynaklarına yönelinmelidir” diyen İzzet İzcan, günü kurtarmaya çalışıp, faturayı halka çıkarmanın çözüm olamayacağını belirtti ve hükümeti kurumda kararlı ve doğru adımlar atmaya çağırdı.