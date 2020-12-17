  • BIST 1.400
  • Altın 470,208
  • Dolar 7,7419
  • Euro 9,4830
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli: 14 pozitif vaka 8 vaka yerel!

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Eleştirdi

» »
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumu adına konuştuğunu savunarak, Çavuşoğlu’nu eleştirdi.
BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Eleştirdi

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumu adına konuştuğunu savunarak, Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

“Çavuşoğlu, Kıbrıslı Türkler adına konuşamaz” diyen İzcan, Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesinde, “ayrı egemenliğe dayalı iki devletli çözüm istediklerini” söylemesinin kabul edilmez olduğunu savundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki haklarının, Garanti ve İttifak antlaşmaları ile sınırlı olduğunu kaydeden İzcan, “Bu antlaşmalar Sayın Çavuşoğlu’na, Kıbrıs Türk toplumu adına konuşma ve çözüm şeklini belirleme hakkı vermemektedir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’ın kuzeyine nüfus aktararak Kuzey Kıbrıs’ı ilhak etmek için örgütlendiğini öne süren İzcan, bunun kabul edilemez ve uluslararası hukuk bağlamında suç olduğunu belirtti.

“KIBRIS’IN GELECEĞİNİ KIBRIS HALKI BELİRLEMELİDİR”

“Kıbrıs’ın geleceğini Kıbrıs halkı belirlemelidir” diyen İzzet İzcan, “Kıbrıs’ta bulunacak çözüm, BM parametreleri temelinde, iki toplumlu iki bölgeli federal çözüm olmalıdır” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman:“Devlet, hükümetten ibaret değil”17 Aralık 2020 Perşembe 15:53
  • Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Heyetini Kabul Etti17 Aralık 2020 Perşembe 15:40
  • Tatar: “Üst komite kararlarına saygı duyulmalı”17 Aralık 2020 Perşembe 15:34
  • Kudret Özersay: “Özel jet krizine ilişkin polis soruşturması bir ay önce bitti”17 Aralık 2020 Perşembe 15:20
  • Ani Ölümlerle İlgili Otopsi Raporları Açıklandı17 Aralık 2020 Perşembe 15:10
  • Hırsızlıklarda 4 Tutuklu17 Aralık 2020 Perşembe 15:05
  • Soyşen: “45 bin öğrenciyi adaya getirebiliriz”17 Aralık 2020 Perşembe 15:02
  • Çavuşoğlu-Lute Görüşmesi Rum Basınında17 Aralık 2020 Perşembe 14:59
  • Üretici Birlikleri AB’nin Hellim Tescili Konusunda Önerdiği Denetim Mekanizmalarını Protesto Etti17 Aralık 2020 Perşembe 14:57
  • Tatar: KKTC’nin statüsü yükseldi ve Mavi Vatan’da önemli bir rol sahibi oldu17 Aralık 2020 Perşembe 14:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti