BKP Genel Sekreteri Sonüstün Avrupa Sol Partisi yürütme kurulu toplantısına katılıyor

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, BKP Genel Sekreteri Sonüstün, 6 Temmuz’da Almanya’nın Berlin şehrinde yapılacak olan Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu toplantısına katılmak üzere yarın Almanya’ya gidecek.

Toplantıda, bölgede ve ülkedeki son siyasal gelişmelerle ilgili sunum yapacak olan Sonüstün, burada bulunduğu süre içerisinde diğer ülke temsilcileri ile temaslarda bulunacak.

Sonüstün, Pazar akşamı yurda dönecek.