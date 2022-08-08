BKP Genel Sekreteri Sonüstün: CTP, Yurtsever cepheye önderlik etmelidir

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkenin geldiği durumun ne sürdürülebilir ne de kabul edilebilir olduğuna dikkat çekerek, “Siyasi konumum ve bir BKP’li olmamdan öte bir yurtsever olarak, CTP’den bir ricada bulunmak istiyorum, bu yaşanan rezalet ve Türkçe konuşan Kıbrıslıların geleceği adına solda oluşturulacak bir cepheye önderlik etmesi yönündedir” dedi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. Sonüstün, Konya’da düzenlenecek olan İslam Dostluk Oyunlarına KKTC’nin davet edilmemesinin Türkçe konuşan Kıbrıslıların içinde bulunduğu durumu çok net anlattığını kaydetti. Sonustün, “ Dünya sizi alt yönetim olarak tanımlamaktadır ve KKTC’nin tanınmaması yönünde BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı 2 karar var, bu gerçekler ortada dururken maalesef bizim gençlerimiz bu tür organizasyonlar Türkiye’de bile yer alsa uzaktan seyretmek durumundadır. Biz uluslararası hukuk ve Federal bir Kıbrıs içinde yerimizi almadığımız sürece daha çok nesillerimiz bunu yaşamak zorunda kalacak” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin yaşananlar karşısında her gün biraz daha azaldığına işaret eden Sonüstün, bu dayatmalardan kurtulmanın tek yolunun mücadeleden geçtiğini vurguladı. Salih Sonüstün, “ Kurtuluşumuz en geniş yurtsever cephe oluşturmaktan geçer, burada CTP2li dostlarımıza bu cepheye önderlik etme gibi bir görev düşmektedir. Ben BKP Genel Sekreteri kimliğimi bir yana bırakarak Türkçe konuşan bir Kıbrıslı olarak CTP Genel Başkanı Tufan hocama bu cepheye parti olarak önderlik yapma çağrısında bulunuyorum” dedi.

Açıklamalarında ülkenin mevcut koalisyon eliyle rant, rüşvet ve teslimiyete süründüğüne dikkat çeken Sonüstün, “Vatandaş açlıkla boğuşurken onlar yandaş atamalar ve sermayeye rant sağlama Erdoğan ve AKP’ye de yaranma yarışında, ortada KKTC diye bir devlet falan yok, olan Türkiye’deki iktidarın kuklası olarak o koltuklarda oturma derdi. Geldiğimiz aşamada ne esnaf ne vatandaş kaldı ayakta duran sadece sermaye” şeklinde konuştu.