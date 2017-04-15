 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAYeni Erenköy Belediyesi emekçileri isyan etti!

BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “dini ibadeti engellemek, temel insan hakları ihlalidir”

» »
BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “dini ibadeti engellemek, temel insan hakları ihlalidir”
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kıbrıslı Rumların Gazimağusa’da bir kilisede yapmayı talep ettikleri dini ayinin UBP-DP hükümeti tarafından “engellenmesinin” temel insan hak ve özgürlüklerine bir saldırı olduğunu savundu.

Yazılı bir açıklama yapan Sonüstün, hükümet ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun görüşme sürecine ilişkin tavırlarını eleştirerek, “Statükocuların bir tek amacı var, o da iki toplumun yakınlaşmasını engelleyerek çözümün önünü tıkamaktır” ifadesini kullandı.

Her yıl Paskalya Yortusu nedeniyle yapılan dini ayine olayın  siyasallaşmasını engellemek için izin verilmediğini söyleyen Dışişleri Bakanlığı’nın “inandırıcı olmaktan uzak olduğunu” iddia eden Sonüstün,  “asıl siyasallaştırmanın  şimdi yaşanacak olup, uluslararası alanda olumsuz yansımaların olacağını” savundu.

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın rahatsızlığını açıkça dile getirmesi olayın ciddiyetini ortaya koymaktadır” diyen BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yanlıştan bir an önce dönülmesini talep etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Başhekim Dizdarlı Vardan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı14 Nisan 2017 Cuma 15:37
  • Siber YDÜ meleklerini kabul etti14 Nisan 2017 Cuma 15:33
  • Hilmi Hami'nin ölüm sebebi açıklandı...14 Nisan 2017 Cuma 15:05
  • Siber, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak KKTC ekibini kabul etti14 Nisan 2017 Cuma 13:58
  • KTOEÖS: “eğitimde kayıplar yaşanıyor”14 Nisan 2017 Cuma 13:55
  • Ersoy İnce'den haber var14 Nisan 2017 Cuma 12:07
  • YKP: “ya çözüme razı olun ya da yolumuza devam ederiz yılları başladı”14 Nisan 2017 Cuma 11:26
  • Berova, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak ekibi kabul etti14 Nisan 2017 Cuma 11:17
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!14 Nisan 2017 Cuma 10:56
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş yıldönümü kutlanıyor14 Nisan 2017 Cuma 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti