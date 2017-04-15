BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “dini ibadeti engellemek, temel insan hakları ihlalidir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kıbrıslı Rumların Gazimağusa’da bir kilisede yapmayı talep ettikleri dini ayinin UBP-DP hükümeti tarafından “engellenmesinin” temel insan hak ve özgürlüklerine bir saldırı olduğunu savundu.

Yazılı bir açıklama yapan Sonüstün, hükümet ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun görüşme sürecine ilişkin tavırlarını eleştirerek, “Statükocuların bir tek amacı var, o da iki toplumun yakınlaşmasını engelleyerek çözümün önünü tıkamaktır” ifadesini kullandı.

Her yıl Paskalya Yortusu nedeniyle yapılan dini ayine olayın siyasallaşmasını engellemek için izin verilmediğini söyleyen Dışişleri Bakanlığı’nın “inandırıcı olmaktan uzak olduğunu” iddia eden Sonüstün, “asıl siyasallaştırmanın şimdi yaşanacak olup, uluslararası alanda olumsuz yansımaların olacağını” savundu.

“Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın rahatsızlığını açıkça dile getirmesi olayın ciddiyetini ortaya koymaktadır” diyen BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yanlıştan bir an önce dönülmesini talep etti.