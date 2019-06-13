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BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “Polis teşkilatı yeniden yapılanmalı”

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)Genel Sekreteri Salih Sonüstün, ülkedeki polis teşkilatının mercek altına alınarak, yeniden yapılanması gerektiğini söyledi.
BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “Polis teşkilatı yeniden yapılanmalı”

Yazılı bir açıklama yapan Sonüstün, “Ülkede suç patlaması yaşanırken, elindeki soyguncuları kaçıran, çete ihbarlarını değerlendirmeyen ve işlenen cinayetleri aydınlatamayan bir polis teşkilatına ihtiyacımız yoktur” dedi. Sonüstün, İranlı kaçakçıyı 20 bin sterlin karşılığı hapisten kaçıran polisle ilgili iddiaların “ibret verici olduğunu” savundu.

Sonüstün, Lefkoşa Belediye Başkanı’nın verdiği çete listesini dikkate almadığını öne sürdüğü İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Polis Genel Müdürlüğü’nü de eleştirdi.

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