BKP, Gürkan Ve Hikmet’in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Cumhuriyet gazetesi sahibi ve yazarları, avukat Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’i öldürülüşlerinin 59’uncu yıl dönümünde saygı ile andıklarını açıkladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Cumhuriyet gazetesi sahibi ve yazarları, avukat Ahmet Muzaffer Gürkan ve Ayhan Hikmet’i öldürülüşlerinin 59’uncu yıl dönümünde saygı ile andıklarını açıkladı.

Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “59 yıl önce bugün, sırf kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşamasını istediler diye Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan hunharca katledilmişlerdir” dedi.

“Katillerin kim olduğunu biliyoruz, er veya geç yargılanmaları için elimizden geleni yapacağız” diyen İzcan, “ülkemizin birliği, halkımızın kardeşliği için toprağa düşen bu yiğit insanların mücadelelerine ışık tutmaya devam edeceklerini” söyledi.

“Onların öldürüldüğü bugün, ülkemize hâlâ barış ve özgürlük gelmiş değildir” diyen İzzet İzcan, “Bedel ödemeden demokrasi, barış ve özgürlüğe ulaşmak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

İzcan, yarın İnönü meydanında düzenlenecek etkinliğin önemli olduğuna dikkat çekerek, tüm barış yanlılarını eyleme katılmaya davet etti.