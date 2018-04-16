BKP: “Guterres belgesi çerçevesinde özlü görüşmeler başlamalı”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, bugün akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e, Guterres Belgesi çerçevesinde özlü görüşmeleri başlatma çağrısında bulundu.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs ve etrafında yaşananların, sorunun çözümünü acil hale getirdiğini vurgulayarak, “Federal çözüm için yola çıktığını söyleyenlerin, mazeret üretmeye hakları yoktur” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, 30 Haziran 2017’de Crans Montana’da taraflara sunduğu siyasi eşitlik, mülkiyet, toprak, güvenlik ve garantiler ve eşdeğer muamele konularının paralel bir şekilde, birlikte görüşülmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Sonüstün, “Ön şartlar ortaya koyarak süreci öldürmeyin” dedi.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, iki lideri, tarihi sorumluluk içinde hareket ederek, görüşme sürecini başlatmaya çağırdı.