BKP, HDP’ye destek belirtti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye’de faaliyet gösteren Halkların Demokrasi Partisi’ne (HDP) destek belirtti.
BKP’den yapılan yazılı açıklamada, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Milletvekilliğinin düşürüldüğüne, HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde süreç başlatıldığına işaret edildi.
Bu kararın kınandığı açıklamada, BKP Merkez Yürütme Kurulu’nun, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’a dayanışma mesajı gönderdiği de kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.