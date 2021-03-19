  • BIST 1.537
  • Altın 406,399
  • Dolar 7,2539
  • Euro 8,6326
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka

BKP, HDP’ye destek belirtti

» »
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye’de faaliyet gösteren Halkların Demokrasi Partisi’ne (HDP) destek belirtti.
BKP, HDP’ye destek belirtti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Türkiye’de faaliyet gösteren Halkların Demokrasi Partisi’ne (HDP) destek belirtti.

BKP’den yapılan yazılı açıklamada, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Milletvekilliğinin düşürüldüğüne,  HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesinde süreç başlatıldığına işaret edildi.

Bu kararın kınandığı açıklamada, BKP Merkez Yürütme Kurulu’nun, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan’a dayanışma mesajı gönderdiği de kaydedildi. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor!19 Mart 2021 Cuma 13:37
  • En Fazla Yağış Nereye Düştü?19 Mart 2021 Cuma 12:53
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!19 Mart 2021 Cuma 12:45
  • Tatar:“1974 öncesine dönülemez”19 Mart 2021 Cuma 12:42
  • Gözüne vurup çukur kemiğini kırdı!19 Mart 2021 Cuma 12:41
  • Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu19 Mart 2021 Cuma 12:37
  • Ramazan ERYILMAZ'ın ölüm sebebi belirlendi19 Mart 2021 Cuma 12:34
  • Ödül gibi ceza!19 Mart 2021 Cuma 11:58
  • Merkez Cezaevi'nde pozitif vaka!19 Mart 2021 Cuma 11:51
  • Dikkat ! Topçu atışı yapılacak19 Mart 2021 Cuma 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti