BKP: “Her geçen gün artan şiddet olayları ve güvenlik sorunu kaygı verici bir noktaya ulaştı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) her geçen gün artan şiddet olaylarının ve güvenlik sorununun kaygı verici bir noktaya ulaştığına dikkat çekti.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

KKTC’de her geçen gün artan şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının toplumun içinde bulunduğu travmanın en açık göstergesi olduğunu belirten Sonüstün, , “ İçinde bulunduğumuz ekonomik, sosyal, siyasal koşullar ve sıkıntılar, insanımızın yaşadığı bireysel ve toplumsal belirsizlik ve kaygı, şiddet eğiliminin artmasına neden olmaktadır. İnsanımıza dayatılan toplumsal dönüşüm politikalarının karşısında acizlik içinde olanı biteni seyretmekle yetinen tüm makamlar bu toplumsal travmanın sorumlusudur” dedi.

Sonuüstün, hükümetin, toplumun içinde bulunduğu belirsizlik ve kaygı halinin, insanların yaşadığı sosyal ve ekonomik travmanın önüne geçebilecek yapısal tedbirleri almak ve vatandaşlarının temel insan haklarını korumak, vücut bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu da ifade etti.