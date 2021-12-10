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BKP İle AKEL Görüştü

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BKP İle AKEL Görüştü
BKP İle AKEL Görüştü

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) ile AKEL yetkililer bir araya gelerek, Kıbrıs konusunu görüştü.

BKP’den yapılan açıklamaya göre partinin Lefkoşa’daki Genel Merkezinde yer alan görüşmede, AKEL heyetine Genel Sekreter Stefanos Stefanu, BKP’ye ise Başkan İzzet İzcan başkanlık etti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, BKP ve AKEL’in iki kardeş parti olduklarını, Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu çıkmazı aşmak için birlikte çaba harcadıklarını belirterek, gelinen aşamada tek çıkış yolunun BM kararlarına bağlı bir şekilde görüşme sürecinin yeniden başlayarak, Federal Birleşik Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu söyledi.

“Ankara’daki AKP iktidarı ve onun buradaki temsilcilerinin dayattığı iki devlet politikasının geleceği yoktur” iddiasında bulunan İzcan, işlerin bu noktaya gelmesinden Kıbrıs Rum toplumu Lideri Nikos Anastasiadis’in de sorumluluk ve payı olduğunu söyledi.

İki toplumun yakınlaşarak, çözüme katkı yapmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri’ne görüşme sürecini, BM kararları temelinde başlatma çağrısında bulundu.

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