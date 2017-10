BKP ile TKPYG Birleşti

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ile Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), “Değişim ve Kurtuluş” isimli ittifak anlaşması imzaladı.

İttifak Protokolü ile Değişim ve Kurtuluş İttifakı’nın temel ilkelerini içeren metin, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile BKP Genel Başkanı İzzet İzcan tarafından Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da düzenlenen basın toplantısının ardından imzalandı.



Mehmet Çakıcı basın toplantısındaki konuşmasında, düzenin devam etmesini isteyen kesimlerin TKP Yeni Güçler ile BKP’nin ittifakından rahatsız olduğunu, bu güç birlikteliğini engellemeye yönelik pek çok operasyonlar düzenlendiğini, Facebook hesaplarının çalındığını, karalama teşebbüslerinde bulunulduğunu, BKP olağanüstü genel kurulunda karışıklıklar yaratılmaya çalışıldığını iddia etti.



Birlikteliği “Kıbrıs Türk halkının yürüyüşü, bir araya gelişi” olarak niteleyen Çakıcı, ülkede kaynakların küçük bir zümreye aktarıldığı bir sistem bulunduğunu, bunun koruyucularının bugün hükümette bulunan, hatta muhalefetteki bazı partilerin olduğunu iddia etti. Çakıcı,“Bu yapıdan kurtulmak için bir araya geldik, bu nedenle ittifakımızın ismi Değişim ve Kurtuluş” dedi.



Çakıcı, zenginlerin korunduğu değil de sosyal adaleti sağlayan vergi reformu, küçük ve orta direk çiftçileri koruyan tarım reformu, halkın faizlerle sömürülemediği bir banka reformu, kamuda adaleti sağlayan kamu reformu, genel sağlık sigortasını da içeren sağlık reformu, laikliğin önde olduğu eğitim reformu, uluslararası insan haklarını önde tutan bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mehmet Çakıcı, bugün İttifak’ta, TDP, TKP, SDP, BKP ve partisinden memnun olmayan kesimlerin yer almasıyla büyük bir güç olmaya başladıklarını söyledi.



Anketlerle halkın oyunun farklı yönlere yönlendirmeye çalışıldığını savunan Çakıcı, İttifak’ın “yolculukta mihenk taşı, bir ileri adım, bir yolculuğun başı” olduğunu ifade etti. Çakıcı, diğer kesimleri de mevcut yapıyı değiştirmek için çıkılan yola katılmaya çağırdı.



İttifakın sadece BKP ve TKP’nin ittifakı olmadığını belirten Çakıcı, “Bu yalnızca seçim işbirliği değil, bundan sonraki dönemlerde de bir araya geliyoruz. Bunu sadece sol ittifak da değil, tüm kesimlerin değişim ve kurtuluş mücadelesi olarak görüyorum” dedi.



İZCAN



BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ise, ülkenin içinde bulunduğu koşulların iki partiyi birlikte hareket etmeye zorladığını ifade etti.



Partizanca istihdamlar, haksız yere günde yüzlerce vatandaş yapıldığını, halkın yüzde 50’sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını, çiftçinin zorda olduğunu, küçük bir zümrenin de zenginlik içerisinde yaşadığını iddia eden İzcan, bunlara karşı durmak için bir araya geldiklerini ifade etti.



Kıbrıs Türkü’nün yaşam biçimine, şeriata gidiş için müdahale bulunduğunu ve bu yönde örgütlenmenin her geçen gün arttığını iddia eden İzcan, birlikte hareket için diğer siyasi partilere çağrıda bulunduklarını, gelinin noktada siyasi partilerin bu devasa sorunların altından kalkmasının mümkün olmadığını savundu.



Hedeflerinin barış, federal bir çözüme ulaşmak, demokrasi, insan haklarına saygılı bir devlet, yüzde 50 açlık sınırı altında yaşayan halkın yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu kaydeden İzcan, “Bu bir seçim ittifakı değildir…Bu hayatın her alanında, sokakta, meydanda, yerel seçimde, genel seçimde, referandumda, her yerde işbirliği yapacağız ve ondan sonra da ayrılmayacağız. Parlamentoya seçilen arkadaşlar İttifakın temsilcileri olarak kalacaklar” dedi.



Ziyaretlerinde hep destek gördüklerini ifade eden İzcan, gördükleri desteğin toplumun ihtiyacının bu olduğunu gösterdiğini ancak İttifak’tan zarar göreceğini düşünenlerin İttifak’ın hayat bulmaması için iş karıştırdığını söyledi.



İzcan, “Kıbrıs Türk toplumunun varlığını ve kimliğini yaşatmak için yola çıktık, biz bu ülkenin sahipleriyiz, bu toplum, ne Rum milliyetçilerine boyun eğdi, ne Ankara’daki yönetime, ne de buradaki işbirlikçilerine boyun eğecek” dedi.

Son dönemde düzenlenen anketlerin algı operasyonu olduğunu savunan İzcan, BKP’ye bir önceki seçimlerde 0,6 oran verildiğini ancak BKP’nin 3,6 oy aldığını, İttifak’ın yönetime talip olduğunu, Parlamentoda güçlü bir grup olacağına inandığını söyledi.



İzcan, bahse konu anketlerin maliyetinin 100 bin TL olduğunu ve anketi yapanların faturasının dahi bulunmadığını da iddia etti.



İzcan, “Asıl olan Kıbrıs Türkü’dür, Kıbrıs Türkünün geleceğidir, Kıbrıs Türkünün barış içerisinde yaşaması, yurduna sahip çıkması, Rum tarafıyla eşit ve denk bir anlayışla ülkesini yönetmesidir” dedi.



ADEM



Sonay Adem, İttifak’ın, memlekete ne içerden ne dışarıdan müdahale edilmesini kabullenmeyen, yurtsever, emekçi ve üretici kesimlere açık olduğunu söyledi.



Hükümette yer alan partilerin “farklı türkü söylemelerine rağmen aynı ekonomi ve sosyal reçeteyi uygular noktaya geldiğini”, İttifakın, Kıbrıs Türk halkı içerisinden uzmanların hazırlayacağı ekonomik ve sosyal politikaları hayata geçireceğini ifade eden Adem, diğer siyasi hareketlerin de arkasında duracağı siyasal iklimi hayata geçirmek istediklerini söyledi.



Son dört yılda hiç bu kadar rüşvet ve yolsuzluğun konuşulduğu dönem yaşanmadığını ancak hiçbir iddianın üzerine de gidilmediğini ileri süren Adem, “yolsuzluklarla ilgili meclis koridorlarında temizlikçi tarafından süpürülecek düzeyde belge bulunduğunu” da iddia etti.



Kilit parti olarak dönüşümü tesis edecek bir durumu ortaya çıkarmaya çalışacaklarını ifade eden Adem, kaçak işçiler çalıştırılırken binlerce Kıbrıslı Türkün işsiz olduğu, bir yıl içerisinde 14 bin alacak verecek davası açılmasını kabul edemeyeceklerini söyledi.