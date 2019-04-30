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BKP, işçi, emekçi ve yurtseverleri 1 Mayıs mitingine çağırdı

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) , Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendikalar tarafından Lefkoşa ara bölgedeki cirit sahasında organize edilen 1 Mayıs mitingine tüm işçi, emekçi ve yurtseverleri katılmaya çağırdı.
BKP, işçi, emekçi ve yurtseverleri 1 Mayıs mitingine çağırdı

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs’ı  tüm “Kıbrıslı” emekçilerin birlikte kutlayacak olmasının emperyalizme ve şoven çevrelere tarihsel bir cevap olduğunu kaydetti.

“Yurdumuzun bütünlüğünü sağlayıp, Kıbrıslıların insan haklarına saygılı, birlikte, özgürce yaşayacağı günlere ulaşmak temel amacımızdır” diyen BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs ve dünyada yaşananların,  emek, barış ve özgürlük mücadelelerinin bir bütün olduğunu ve  birlikte verilmesi gerektiğini kanıtladığını  ifade etti.

İzcan,  tüm işçi ve emekçi sınıflarının 1 Mayıs bayramını kutladı.

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