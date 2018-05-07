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BKP, kaç yolsuzluk dosyası hazırlandığını sordu

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, hükümetin kaç yolsuzluk dosyası hazırladığını ve bunların Yüksek Mahkeme’ye ne zaman iletileceğini sorarak Başbakan Tufan Erhürman’dan açıklama talep etti.
BKP, kaç yolsuzluk dosyası hazırlandığını sordu

İktidara gelen siyasi partilerin seçim öncesinde yolsuzluklar konusunda mangalda kül bırakmadığını söyleyen Sonüstün,  mevcut yönetimi “Sus pus olmakla” suçladı.

Salih Sonüstün, yazılı açıklamasında, “BKP, her türlü yolsuzluk dosyalarının takipçisi olacak” ifadelerine yer verdi. Bu dosyaların Yüksek Mahkeme’ye ulaştırılmasında engelleme olup olmadığını, varsa bu engeli kimin veya kimlerin çıkardığının açıklanmasını isteyen Sonüstün, açıklamasında şu ifadeleri de kullandı:

“Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik kısa süre önce ‘Siyasetle ilgili yolsuzluk dosyaları mahkemeye ulaşmıyor’ dedi. Yüksek Mahkeme Başkanı bu dosyaları açıkça talep etti. Koltuklara yerleşince bu dosyaları unutsanız da halk da bizler de unutmadık. Peşinizi bırakmayacağız.”

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