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BKP Kadın Meclisi: “Esas amaç Kıbrıs Türk Toplumunun Asimile Edilmesine Hizmet Etmek”

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BKP Kadın Meclisi: “Esas amaç Kıbrıs Türk Toplumunun Asimile Edilmesine Hizmet Etmek”
BKP Kadın Meclisi: “Esas amaç Kıbrıs Türk Toplumunun Asimile Edilmesine Hizmet Etmek”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, Mart 2020’den bu yana yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir ortamda, 3 bin öğrencinin “Çanakkale Milli Mücadele Kampları ve Ortak Kültür Kamplarına” gönderilecek olmasını eleştirerek, esas amacın Kıbrıs Türk toplumunun asimile edilmesine hizmet etmek olduğunu öne sürdü.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı’nın Çanakkale Milli Mücadele Kampları ve Ortak Kültür Kamplarına katılım duyurusunu “tutarsızlık” olarak nitelendirerek, Mart 2020’den bu yana yüz yüze eğitimin yapılamadığı bir ortamda, 3 bin öğrencinin Çanakkale gezisine gönderileceğinin duyurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Pandeminin başından bu yana, yüz yüze eğitime geçilmesi için gereken hiçbir tedbiri almayarak, çocuklarımızın eğitim haklarını elinden alan Milli Eğitim Bakanlığı, vaka sayılarının hala daha çok yüksek olduğu bir ülkeye 3 bin öğrenciyi geziye göndermeyi planlıyor. Bunun gerekçesini Bakan Olgun Amcaoğlu topluma açıklamalıdır” diyen Yiğiter, gezinin duyurusunun KKTC Eğitim Bakanlığı’ndan önce, TC Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış olmasının da manidar olduğunu kaydetti.

Sağlık gerekçesiyle yüz yüze eğitim askıya alınmışken, gezilere katılım çağrısı yapılmasını açıklayacak mantıklı gerekçe olmadığını belirten Yiğiter, geçmiş yıllarda da bu gezilerin toplumda tartışmalara yol açtığını ifade etti ve esas amacın, Kıbrıs Türk toplumunun asimile edilmesine hizmet etmek olduğu görüşünü belirtti.

Ankara’daki “AKP iktidarının, Kıbrıs’ın kuzeyine de el attığını” öne süren Yiğiter, “Her alanda entegrasyon siyasetine karşı çıkmak tüm yurtseverlerin görevidir” dedi.

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