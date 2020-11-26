BKP Kadın Meclisi Şiddete Karşı Önleyici Yasal Tedbirler Talep Etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi, şiddete karşı önleyici yasal tedbirler alınmasını talep etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, “Önleyici yasal düzenlemeler yapılmadan, polisiye tedbirlerle şiddetin önüne geçmek mümkün değildir” dedi.
Açıklamasında, toplumda şiddet eğiliminin arttığı dile getiren Yiğiter, “Her geçen gün artan şiddet olayları önleyici ve caydırıcı tedbirlerin yeterince alınmadığının ve ülkede güvenlik sorununun kaygı verici bir noktaya ulaştığının en açık göstergesidir” dedi.
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