BKP Kadın Meclisi, ülkede yaşanan şiddet olaylarını kınadı.

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter yazılı açıklamasında, “Basında iki siyahi kadın öğrencinin polis tarafından şiddete uğradığı haberlerinin yer alması, toplumda büyük infiale neden olmuştur. Toplumun can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü polis teşkilatının, şiddetle anılması dahi toplumun güvenlik duygusunu zedeler. Bu noktada Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili net bir açıklama yapması şarttır” ifadelerini kullandı.

Yiğiter, toplumda kaygı ve endişeye yol açan şiddet olaylarının her geçen gün daha da artmasının, toplumun içinde bulunduğu travmanın en açık göstergesi olduğunu kaydederek, “Kıbrıs’ın kuzeyinde çeteleşme, uyuşturucu kullanımında artış, hırsızlık, gasp ve şiddet olaylarının artması, toplumun içinde bulunduğu travmanın göstergesidir. İnsanımıza dayatılanlar karşısında, olanı biteni acizlik içerisinde seyretmekle yetinen tüm makamlar bundan sorumludur” dedi.

BKP Kadın Meclisi Sözcüsü Yiğiter, ülkeye giriş çıkışların bir an evvel düzenlenmesi, nüfus politikasının ciddi anlamda gözden geçirilmesi için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması talebinde bulundu.