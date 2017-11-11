BKP : “KKTC bir suç merkezine dönüştü”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), KKTC’nin bir suç merkezine dönüştüğünü, cezaevinde görev yapan gardiyanların yollara düşerek eylem yapmasının hapishanede bile güvenlik kalmadığının en bariz göstergesi olduğunu savundu.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, yazılı açıklamasında, ülkede asayiş ve güvenliğin sağlanabilmesi için ülkeye giriş ve çıkışların kontrol altına alınması, kaçak yaşamın önüne geçilmesi, vatandaşlık dağıtılmasının durdurulması ve güvenliğin sivil otoriteye bağlanarak etkili bir şekilde suçlarla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

“175 kişilik kapasitesi olan Merkezi Cezaevinde 500’e yakın tutuklunun bulunması, her şeyi gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullanan Sonüstün, “ülkedeki esas sorunun, KKTC’nin sorma gir hanına dönüşerek, suç patlaması yaşanması olduğunu” ileri sürdü.