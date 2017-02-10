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BKP, KTÖS'ü ziyaret etti

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BKP, KTÖS'ü ziyaret etti
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

BKP Genel Başkanı İzzet izcan, KTÖS’ü, birlikte neler yapabileceklerini ve ülkenin içinde bulunduğu şartları değerlendirmek için ziyaret ettiklerini söyledi.

Şu an azınlık hükümetinin ülkeyi çök kötü yönettiğini savunan İzcan ” hükümet kendi içinde de bunun farkında olduğu için erken seçim konuşmaya başladı” dedi.

“Mecliste nisabı bile sağlayamayan hükümetin, AK partiye söz verdi diye demokrasi güçlerine ve sendikalara saldırmaya başladığını” iddia eden İzcan, KTÖS’ün yayınladığı ajanda bahane edilerek sendikalara yapılmak istenenlerin hükümetin neler yapabileceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Demokrasi, barış ve emeğin birbirinden ayrılamayacak olgular olduğuna işaret eden İzcan, “Birleşik Federal bir Kıbrıs için güç birliği nasıl kurulur ve hayata geçer onun yolunu bulmalıyız” dedi.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ise, BKP’nin, ajanda nedeniyle yaşanan süreçte de kendilerini ziyaret eden tek parti olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Verilen varlık kavgasında yürünecek çok yol olduğunu dile getiren Elcil, BKP’yle her zaman işbirliği içerisinde olduklarını ancak artık eylemlerin sağlam bir zemine oturtulmasının zamanının geldiğini söyledi.

Geçmişte Sendikal Platform çatısı altında “güzel şeyler başardıklarına” işaret eden Elcil, ülkede siyaset eksikliği olduğunu, bu nedenle çoğu zaman KTÖS’ün “siyasi parti gibi hareket etmekle” eleştirildiğini söyledi.

Elcil, emek ve demokrasi temelinde siyaset yapanlarla hareket etmeye hazır olduklarını belirterek, insan hakları, çözüm ve barış temelinde bir araya gelme ve güç birliği oluşturma çağrısı yaptı.

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