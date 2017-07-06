BKP: “Kutlu Adalı’nın failleri bir an önce bulunarak hesap sorulsun”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Kutlu Adalı’nın katillerinin hala bulunamamış olmasının anti demokratik diye nitelediği rejimin ayıbı olduğunu ileri sürdü.

Sonsütün Kutlu Adalı’nın ölümünün 21’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Adalı’yı bir kez daha saygı ile andıklarını kaydetti.

BKP olarak Kutlu Adalı’nın faillerinin bir an önce bulunup hesap sorulmasını talep ettiklerini belirten Sonsütün, “ Barış, kardeşlik ve demokrasi talebimizin ana nedeni, insanlarımızın kendi ülkesinde temel hak ve özgürlüklerini özgürce kullanmasıdır” dedi.

Sonüstün, çağdaş, uluslararası hukuka uygun bir anayasa istediklerini vurguladı.

“Kutlu Adalı’yı diğer demokrasi şehitleri gibi kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz” diyen Sonüstün, yeni Kutlu Adalılar yetiştirmenin öncelikli görevleri olduğunu ifade etti.