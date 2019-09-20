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BKP, liderleri New York’ta yapıcı davranmaya davet etti

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BKP, liderleri New York’ta yapıcı davranmaya davet etti
BKP, liderleri New York’ta yapıcı davranmaya davet etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’i, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacakları görüşmede yapıcı davranmaya davet etti.

İzcan, yaptığı yazılı açıklamada, liderlerin New York’ta yapacağı temaslarla ilgili olarak “Liderler New-York görüşmelerinde samimi ve yapıcı davranmalıdır” dedi.

İzzet İzcan, BM Genel Sekreterinin çizdiği yol haritasını, zora sokacak davranışlardan uzak durulmasını istedi.

AKP'YE SUÇLAMA

Türkiye’nin Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin, garantör ülkelerin de yer alacağı “5’li gayri resmi zirve talep ederek” süreci berhava etme peşinde olduğunu ifade eden İzzet İzcan, bunun kabul edilmesi durumunda ipe un serileceğini kaydetti.  AKP Hükümetinin, doğal gaz aramalarını ve Kapalı Maraş’ın iskana açılmasını, karşı tarafı tahrik etmek için kullandığını idile getiren İzcan, “Federal çözüm sürecini engelleme peşindedir” dedi.

ANASTASİADİS’E KIBRISLI TÜRKLERİN HAKLARINA SAYGILI OLMA ÇAĞRISI
    
İzcan, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiyadis’e ise, “ikircikli (kararsız) davranmaktan vaz geçme,  samimi ve dürüstçe Kıbrıs Türk toplumunun temel haklarına saygı gösterme” çağrısı yaptı.

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