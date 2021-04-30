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BKP MYK: “Açıklamaları Esefle Karşıladık”

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BKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cenevre zirvesi sonucunda, tarafların resmi müzakerelere başlaması yönünde yeterli zemin bulamadıklarını açıklamasını esefle karşıladıklarını açıkladı.
BKP MYK: “Açıklamaları Esefle Karşıladık”

BKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cenevre zirvesi sonucunda, tarafların resmi müzakerelere başlaması yönünde yeterli zemin bulamadıklarını açıklamasını esefle karşıladıklarını açıkladı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye’deki AKP hükümeti tarafından hazırlanan 6 maddelik öneri paketinin ilk maddesi süreci havaya uçurmuştur. Müzakerelerin başlaması için Güvenlik Konseyinden, KKTC’nin egemen bir devlet olarak tanınmasını talep etmek, süreci dinamitlemektir” denildi.

Sunulan önerilerin ne Mecliste, ne de Kıbrıs Türk siyasetinde tartışıldığı kaydedilen açıklamada, yaşananlar ilhak siyasetinin devamı olduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun iradesini yok sayan, Güvenlik Konseyinden kararlarını değiştirmesini talep eden ve federal çözümü görüşmeyi ret eden bu zihniyet, barışa değil savaşa hizmet eder” ifadeleri yer aldı ve tüm federalistler bir araya gelip, ayrılıkçı rejimi ret etmeye ve birleşik, federal Kıbrıs için kararlılıkla mücadele etmeye çağırıldı.

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