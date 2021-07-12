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BKP MYK'dan Türkiye'nin giriş yasağı kararına kınama

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Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yönetim Kurulu (BKP MYK),  “Ali Bizden’den sonra Ahmet An’ın da Türkiye milli güvenliğine zarar veren kişi olarak nitelendirilerek, Türkiye’ye girişinin yasaklandığını” belirterek bu kararı kınadı.
BKP MYK'dan Türkiye'nin giriş yasağı kararına kınama

Birleşik Kıbrıs Partisi Merkez Yönetim Kurulu (BKP MYK),  “Ali Bizden’den sonra Ahmet An’ın da Türkiye milli güvenliğine zarar veren kişi olarak nitelendirilerek, Türkiye’ye girişinin yasaklandığını” belirterek bu kararı kınadı.

BKP’den yapılan yazılı açıklamada, “Yaşananlar, Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığına açık saldırıdır” denildi ve Türkiye’de KKTC için yeni Anayasa hazırladığı; Kıbrıslı Türklerin baskı altına alınarak otoriter bir düzen kurmak niyetinde olunduğu iddia edildi.

Açıklamada, Kıbrıs’taki TC Büyükelçiliği’ne, yasaklı listenin derhal açıklanması çağrısında bulunularak aynı şekilde bu yasakları koyanların Kuzey Kıbrıs’a girişinin yasaklanması talep edildi.

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