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BKP: “Nato Zirvesinde Kıbrıs Sorunu Da Görüşüldü”

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Brüksel’de gerçekleşen NATO zirvesinde Kıbrıs’ın da dâhil olduğu birçok sorunun görüşüldüğünü belirterek, “Kıbrıs halkının barış iradesi daha da önem kazandı” dedi.
BKP: “Nato Zirvesinde Kıbrıs Sorunu Da Görüşüldü”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, Brüksel’de gerçekleşen NATO zirvesinde Kıbrıs’ın da dâhil olduğu birçok sorunun görüşüldüğünü belirterek, “Kıbrıs halkının barış iradesi daha da önem kazandı” dedi.


BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, BKP Merkez Yürütme Kurulu, öncelikli görevin BM kararları temelinde federal birleşik Kıbrıs’a ulaşmak olduğunu kaydetti.
“Kıbrıs sorununu yaratan darbe ve Türkiye’nin askeri müdahalesini gerçekleştiren NATO’nun kendisidir” denilen BKP Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında, AKP iktidarının Kıbrıs’ın kuzeyini elinde bir koz olarak tuttuğu öne sürüldü.
 

Açıklamada, “Kıbrıs Türk toplumunun varlık ve kimliğine müdahaleler yapıldığı ve bunun halkın geleceği ile bağdaşmadığı” vurgulandı.

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