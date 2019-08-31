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BKP: “Özgürlük ve barış için mücadeleye devam”

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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Merkez Yürütme Kurulu, tüm dünya ve ülkenin, barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğunu belirterek, Kıbrıs sorununun çözümü ve barışın kökleşmesi için kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.
BKP: “Özgürlük ve barış için mücadeleye devam”

BKP Basın Bürosu aracılığıyla yayımlanan 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajında, Kıbrıs sorununun yıllardır çözümsüzlüğe mahkum edildiğine dikkat çekilerek, tüm barış ve demokrasi güçlerinin birinci önceliğinin erken çözüm ve 45 yıllık bölünmüşlüğün sonlandırılması olduğuna işaret edildi.

“Dünyanın jandarmalığına soyunan küresel terörist ABD, petrol uğruna yaptığı katliamlarla küreselleşme, neo-liberalizm ve kapitalizmin yüzünü açıkça ortaya sermektedir. ABD ve diğer müttefiklerinin; Irak, Suriye, Libya, Afganistan, Yemen, Filistin ve diğer bölge ülkelerine yaşattığı dram, bugüne dek yaptıklarının ve bundan sonra yapabileceklerinin somut delilidir” ifadelerine yer verilen mesajda, BKP’nin, özgürlük ve barış için mücadele eden bütün dünya halkları ile dayanışmasını ve barış mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceği vurgulandı.

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